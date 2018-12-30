Шесть человек попали в больницы после поломки телетрапа в аэропорту США

Из-за поломки телетрапа в международном аэропорту Балтимор-Вашингтон в американском штате Мэриленд пострадали не менее шести человек. Соответствующую информацию предоставило руководство авиагавани.

Отмечается, что возникла неисправность оборудования, в частности, в телетрапе у выхода Е-10. Как подчеркивается на официальной страничке аэропорта в Twitter , в результате случившегося травмы различной степени тяжести, которые, однако, не являются опасными для жизни, получили шесть человек. Все они были доставлены в местные больницы.

На место происшествия незамедлительно прибыла служба спасения, а также сотрудники пожарной охраны. Устанавливаются причины инцидента.