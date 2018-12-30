Американский эксперт рассказал, как Запад самостоятельно разрушил отношения с РФ

Американский специалист в сфере политики безопасности Института Катона (Вашингтон) Тед Карпентер рассказал, как действия властей США и их союзников привели к кризису в отношениях между РФ и Западом.

По словам политолога, в настоящий момент Москва лишь отвечает на агрессию в свой адрес. Как говорится в статье Теда Карпентера для издания The American Conservative , Запад совершил множество непродуманных действий, что привело к началу очередной холодной войны, которая, однако, рискует превратиться в "горячую".

Эксперт уверен, что подобного исхода можно избежать, но американская элита после недавнего "незначительного инцидента" с украинскими кораблями в Керченском проливе ведет себя так, что становится понятно – она не сделала никаких выводов из прошлых ошибок.

Карпентер добавил, что нельзя возлагать ответственность за ухудшение отношений между Востоком и Западом на Россию из-за событий на территории Грузии десять лет назад и на Украине в 2014 году. По его мнению, сложности начались раньше, когда произошло расширение НАТО, а также, когда интересы Москвы на Балканах начали игнорировать.