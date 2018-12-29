Украинские силовики обстреляли пригород Донецка

Украинские силовики в субботу, 19 декабря, вечером обстреляли из миномета, гранатометов и крупнокалиберных пулемётов пригород Донецка и юг самопровозглашенной Донецкой народной республики, несмотря на то, что контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе ранее договорилась о новом перемирии в регионе с 29 декабря. На Донбассе согласовали сроки новогоднего перемирия

Представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня уточнил, что зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлениям: Водяное - Ленинское выпущено 15 гранат из АГС, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В 21.20 - Пески - Жабичево, выпущено 58 гранат из АГС, также произведено 100 выстрелов из зенитной установки, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, 21.50 - Пески - Жабичево, выпущено две мины калибром 120 миллиметров", - передает РИА Новости.

МИД РФ сегодня призвал миссию ОБСЕ в Донбассе дать оценку действиям украинских властей, в связи с заявлениями украинской стороны о взятии контроля над нейтральной зоной в Донбассе. По данным российского МИД, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине должна дать принципиальную оценку действиям украинской стороны. "Это будет содействовать предотвращению возможной эскалации конфликта, поддержанию режима перемирия и выполнению соответствующих положений минского "Комплекса мер", - подчеркнули в МИД России.