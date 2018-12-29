Клинцевич высказался по закону Порошенко о расширении морской зоны Украины

Российский сенатор Франц Клинцевич высказался по поводу подписанного Петром Порошенко закона о расширении морских границ Украины и наказание для нарушителей. Закон расширяет подконтрольную Киеву морскую территорию на 12 морских миль — до 24.

По мнению плитика Франца Клинцевича, у этого закона имеется только одно предназначение – положить под возможные провокации Киева в Азовском море какую-то правовую основу- передает РИА Новости.

Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич сказал, что все последствия принятия закона будут досконально изучены российской стороной. А сейчас, по словам Клинцевича, "очевидно, что закон явно не вписывается в действующий и поныне российско-украинский договор о совместном использовании Азовского моря". Он подчеркнул, что по закону, "подобные решения должны приниматься только коллегиально".