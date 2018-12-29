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Порошенко подписал закон о расширении морских границ Украины
29 декабря 2018, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о морских границах Украины и наказании для их нарушителей.
Закон "О прилегающей зоне Украины" опубликован на сайте украинского президента и вступает в силу на следующий день после подписания. Закон регламентирует морские границы страны и наказание для нарушителей.
Кроме того, закон направлен на предупреждение контрабандных операций и нелегальных судозаходов в закрытые порты неподконтрольных Киеву территорий Донецкой области и Крыма.
Согласно закону, прилегающая зона Украины считается зоной открытого моря, граничащей с территориальными водами Украины, внешняя граница которых находится на расстоянии не более 24 морских миль. Они отсчитываются от исходных линий территориального моря Украины.
Уполномоченный орган по охране госграницы имеет право останавливать, осматривать, задерживать или арестовывать суда, а также членов их экипажа, за исключением военных кораблей и других государственных судов, которые используются в некоммерческих целях.
Если судно нарушило законодательство и пытается скрыться, уполномоченный орган вправе преследовать такое судно с целью его задержания и привлечения к ответственности в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.
Порошенко встретился с украинскими моряками в Одессе.
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