//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Константин Богомолов отдыхает в Европе с бывшей женой и дочкой Аней
- Жена Александра Малинина Эмма возбудила сеть фотографиями в пляжных нарядах
- Принц Гарри женился "по залету"?
- Россия станет страной брошенных мужчин?
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Сенатор прокомментировал запрет на ввоз в Россию украинских товаров
29 декабря 2018, 16:54 [ «Аргументы Недели» ]
Сенатор Игорь Морозов прокомментировал запрет Россией ввоза широкого перечня украинских товаров. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ввел запрет на ввоз 55 категорий украинских товаров: пшеницы, пирожных, подсолнечного масла, фруктов и овощей, сельхозмашин, обоев, проводов и древесных материалов.
Запрет на импорт товаров из Украины - это ответ на введенные украинские санкции. Член Совета Федерации Игорь Морозов назвал санкции России в отношении Украины логичными.
"На Украине активно идет предвыборный процесс, начатый президентом Петром Порошенко задолго до сегодняшнего дня, и никто в России поддерживать его не собирается. В том числе правительство РФ. Поэтому все его антироссийские шаги, такие как керченская провокация, запрет на въезд нашим гражданам, введенные санкции, говорят: Москва должна отвечать более активно, но адекватно", - цитирует политики ФБА "Экономика сегодня".
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Армия
//В мире
На Украине рассказали о колоссальных убытках из-за блокады Крыма
//Новости МирТесен
//Общество
Генпрокуратура возбудила дело из-за охоты губернатора Иркутской области
Жена Александра Малинина Эмма возбудила сеть фотографиями в пляжных нарядах
//Общество
Руфат Абясов: «2019-й год будет определяющим для криптовалют»
//Новости партнеров
Почему 50 лет назад сняли с полётов пассажирский сверхзвуковой самолёт Ту-144?
//Общество
//Общество
//Культура
//Новости СМИ2
//Культура
Инцидент в музее Екатеринбурга попал в мировой рейтинг скандалов
//В мире
Сенаторы США, демократы и республиканцы, признали кризис власти
//Общество
//В мире
Опубликован список запрещенных для ввоза в РФ украинских товаров
//Общество
Пользователи автодорожной части Крымского моста будут экономить 11 млрд руб
//В мире
//Наука
//Политика
Политолог: Украина экономически не может позволить себе войну
//В мире
ДНР заявила о «позорном бегстве» бойцов ВСУ после провала вылазки под Мариуполем
//Общество
//Авто
//В мире
//В мире
Экс-лидер Валдис Затлерс: президент должен играть ведущую роль в стране
//Армия
Пентагон отказался комментировать передачу американского оружия сирийским курдам
//В мире
На праздновании Нового года за толпой в Нью-Йорке будут наблюдать беспилотники