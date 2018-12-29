Сенатор прокомментировал запрет на ввоз в Россию украинских товаров

Сенатор Игорь Морозов прокомментировал запрет Россией ввоза широкого перечня украинских товаров. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ввел запрет на ввоз 55 категорий украинских товаров: пшеницы, пирожных, подсолнечного масла, фруктов и овощей, сельхозмашин, обоев, проводов и древесных материалов.

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Запрет на импорт товаров из Украины - это ответ на введенные украинские санкции. Член Совета Федерации Игорь Морозов назвал санкции России в отношении Украины логичными.

"На Украине активно идет предвыборный процесс, начатый президентом Петром Порошенко задолго до сегодняшнего дня, и никто в России поддерживать его не собирается. В том числе правительство РФ. Поэтому все его антироссийские шаги, такие как керченская провокация, запрет на въезд нашим гражданам, введенные санкции, говорят: Москва должна отвечать более активно, но адекватно", - цитирует политики ФБА "Экономика сегодня".