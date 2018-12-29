Сенаторы США, демократы и республиканцы, признали кризис власти

Сенаторы США, как со стороны демократов, так и республиканцев, заявили о кризисе во власти и выразили обеспокоенность политическим климатом в стране. Такая обеспокоенность была высказана во время последней речи в 2018 году перед уходом на рождественские каникулы, - сообщает Газета.ру.

"Все доказательства указывают на тревожную правду: cенат как институт находится в кризисе", — цитирует сенатора-республиканца Оррина Хэтча телеканал CNN. Сенаторы обсуждали перед отдыхом, что сенат работает не так хорошо, как ранее и в сенате «что-то сломано». Американские политики выразили беспокойство тем, насколько разобщенным стал Вашингтон.

Сенаторы выступали на фоне беспокойной обстановки последних недель внутри американского истеблишмента и неудачных попыток предотвратить частичное закрытие правительства.

Некоторые из сенаторов выразили тревогу из-за угроз американской демократии, как внутри, так и вовне, а также нездоровой политики. Подводя итоги работы сената, демократы и республиканцы согласили, что нужны изменения, для того чтобы США адекватно функционировали.