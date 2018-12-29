//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Константин Богомолов отдыхает в Европе с бывшей женой и дочкой Аней
- Жена Александра Малинина Эмма возбудила сеть фотографиями в пляжных нарядах
- Принц Гарри женился "по залету"?
- Россия станет страной брошенных мужчин?
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Сенаторы США, демократы и республиканцы, признали кризис власти
29 декабря 2018, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]
Сенаторы США, как со стороны демократов, так и республиканцев, заявили о кризисе во власти и выразили обеспокоенность политическим климатом в стране. Такая обеспокоенность была высказана во время последней речи в 2018 году перед уходом на рождественские каникулы, - сообщает Газета.ру.
"Все доказательства указывают на тревожную правду: cенат как институт находится в кризисе", — цитирует сенатора-республиканца Оррина Хэтча телеканал CNN. Сенаторы обсуждали перед отдыхом, что сенат работает не так хорошо, как ранее и в сенате «что-то сломано». Американские политики выразили беспокойство тем, насколько разобщенным стал Вашингтон.
Сенаторы выступали на фоне беспокойной обстановки последних недель внутри американского истеблишмента и неудачных попыток предотвратить частичное закрытие правительства.
Некоторые из сенаторов выразили тревогу из-за угроз американской демократии, как внутри, так и вовне, а также нездоровой политики. Подводя итоги работы сената, демократы и республиканцы согласили, что нужны изменения, для того чтобы США адекватно функционировали.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Армия
//В мире
На Украине рассказали о колоссальных убытках из-за блокады Крыма
//Новости МирТесен
//Общество
Генпрокуратура возбудила дело из-за охоты губернатора Иркутской области
Жена Александра Малинина Эмма возбудила сеть фотографиями в пляжных нарядах
//Общество
Руфат Абясов: «2019-й год будет определяющим для криптовалют»
//Новости партнеров
Почему 50 лет назад сняли с полётов пассажирский сверхзвуковой самолёт Ту-144?
//Общество
//Общество
//Культура
//Новости СМИ2
//Культура
Инцидент в музее Екатеринбурга попал в мировой рейтинг скандалов
//В мире
Сенаторы США, демократы и республиканцы, признали кризис власти
//Общество
//В мире
Опубликован список запрещенных для ввоза в РФ украинских товаров
//Общество
Пользователи автодорожной части Крымского моста будут экономить 11 млрд руб
//В мире
//Наука
//Политика
Политолог: Украина экономически не может позволить себе войну
//В мире
ДНР заявила о «позорном бегстве» бойцов ВСУ после провала вылазки под Мариуполем
//Общество
//Авто
//В мире
//В мире
Экс-лидер Валдис Затлерс: президент должен играть ведущую роль в стране
//Армия
Пентагон отказался комментировать передачу американского оружия сирийским курдам
//В мире
На праздновании Нового года за толпой в Нью-Йорке будут наблюдать беспилотники