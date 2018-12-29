Граждане Китая оценили важность отношений с Россией

Отношения с Российской Федерацией в 2018 году оказались на втором месте по важности для КНР, существенно превысив показатель Евросоюза и уступив в рейтинге Соединенным штатам Америки. Эксперт: США готовит для Китая еще одно потрясение

Согласно исследованию, почти 40% опрошенных граждан Китая уверены, что развитие партнерских связей с Россией крайне важно для КНР и оказывает на их страну большое влияние, пишет "Комсомолка".

Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, опубликованные газетой Global Times. Отношения с США самыми важными считают 63.5% опрошенных, с ЕС - 21.7%, Японией - 12.7%.