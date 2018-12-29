Опубликован список запрещенных для ввоза в РФ украинских товаров

Российское правительство опубликовало список украинских товаров, в отношении которых введен запрет на ввоз. В него вошли промышленные товары, сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.

В перечень украинской «санкционки» попали пшеница, подсолнечное масло, кондитерские изделия и шоколад, хлеб и мучные кондитерские изделия, овощные и рыбные консервы, овощи, фрукты, джемы, мармелады, соки, солодовое пиво и виноградные вина.

Кроме того, в список вошли турбины, трансформаторы, мебель, ряд видов производственного оборудования, щебень, гравий, известняк украинского производства. С полным списком товаров, в отношении которых введен запрет, можно ознакомиться на сайте правительства РФ.