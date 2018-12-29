Россия ввела запрет на импорт ряда украинских товаров

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете импорта ряда украинских товаров. По словам председателя правительства РФ, это ответная мера на украинские санкции.

«Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление», - сообщил Дмитрий Медведев в своем твиттере.

Ранее стало известно, что украинские власти расширили список запрещенных к ввозу на территорию страны товаров российского производства - мальтодекстрина, глюкозы и сиропа из них, а также кукурузного крахмала.