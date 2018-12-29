Эксперт: США готовит для Китая еще одно потрясение

Президент США Дональд Трамп собирается подписать в следующем году указ, который запрещает американским компаниям использовать телекоммуникационное оборудование китайских Huawei и ZTE.

Агентство Reuters сообщает о подозрениях Вашингтона, которые связаны с вероятным использованием китайским правительством оборудований этих компаний для кибершпионажа.

«Сейчас идет очень большая полемика относительно использования китайского оборудования. Ни для кого не секрет, что китайские компании очень активно работают на мировом рынке, на рынке телекоммуникации. Это, наверное, один из основных рынков, где используют различные компоненты, в которых можно де-факто устанавливать какие либо дополнительные возможности для передачи информации. Государства стараются обезопасить себя и оградить от использования подобных комплектующих. В случае с Америкой все понятно - у них есть свои разработки, есть европейские аналоги, я думаю, что это не приведет к катастрофическому краху. Однако в ситуации с Китаем, его рынок может оказаться в интересном положении, так как сейчас не только Америка, но и Европа, отказываются от китайских комплектующих. Это однозначно ударит по рынку Китая, потому что рынок Америки один из самых больших в мире», - рассказал глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Об этом сообщает НСН.