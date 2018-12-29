В Госдуме оценили заявление украинского политика о потерях из-за блокады Крыма

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал слова бывшего украинского вице-премьера Владимира Семиноженко, заявившего о колоссальных потерях Украины из-за организованной ею блокады Крыма. На Украине рассказали о колоссальных убытках из-за блокады Крыма

То, что озвучил Семиноженко – никакой не секрет, а реальность, сформированная киевским режимом за четыре года управления государством, и ранее об экономических потерях Украины от блокады Крыма говорилось на всех уровнях, считает депутат от Севастополя.

«Такое впечатление, что бывший украинский министр пришел в себя после пропагандистской инъекции. Сам факт того, что у бывшего украинского вице-премьера, отрезвевшего от негативных последствий пропаганды, нашлось мужество заявить об этом публично, свидетельствует, что на Украине понимают: разрыв с Россией им никакой Запад не компенсирует. А винить в этом разрыве украинским властям, кроме самих себя, некого», - приводит мнение Дмитрия Белика RT.