Военнослужащие Вооруженных сил Украины предприняли новую вылазку под Мариуполем. Подробности произошедшего инцидента в своем заявлении раскрыл Эдуард Басурин, спикер армии ДНР.

По словам представителя ополченцев, накануне бойцы 128-й бригады ВСУ попытались скрытно подобраться к позициям защитников непризнанной республики с целью захвата укреплений. В данной операции приняли участие две группы, в каждой из которых были 12-14 человек.

Вылазка провалилась – силовики зашли на свое минное поле, где, по предварительной информации, в результате взрывов погибли двое военных. После этого противник обратился в «позорное бегство», процитировало Эдуарда Басурина сетевое издание «Русская весна».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Александр Ходаковский, бывший руководитель Совбеза ДНР, обозначил единственный реальный вариант отвоевания Украины.