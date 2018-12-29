//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Садальский рассказал о настоящем чуде в ходе эксгумации тела "Фроси Бурлаковой"
2

Стало известно, где состоится прощание с актером Юрием Мартыновым
3

Как умереть в глубокой старости в здравом уме и твёрдой памяти
4

Раскрыта помеха для организации полномасштабного наступления ВСУ на Донбасс
5

Озвучен возможный ответ России на масштабное наступление Украины на Донбасс

//В мире 13+

ДНР заявила о «позорном бегстве» бойцов ВСУ после провала вылазки под Мариуполем

29 декабря 2018, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]

ДНР заявила о «позорном бегстве» бойцов ВСУ после провала вылазки под Мариуполем
фото: globallookpress.com

Военнослужащие Вооруженных сил Украины предприняли новую вылазку под Мариуполем. Подробности произошедшего инцидента в своем заявлении раскрыл Эдуард Басурин, спикер армии ДНР.

Бывший глава Совбеза ДНР назвал единственный реальный вариант отвоевания Украины

Бывший глава Совбеза ДНР назвал единственный реальный вариант отвоевания Украины

По словам представителя ополченцев, накануне бойцы 128-й бригады ВСУ попытались скрытно подобраться к позициям защитников непризнанной республики с целью захвата укреплений. В данной операции приняли участие две группы, в каждой из которых были 12-14 человек.

Вылазка провалилась – силовики зашли на свое минное поле, где, по предварительной информации, в результате взрывов погибли двое военных. После этого противник обратился в «позорное бегство», процитировало Эдуарда Басурина сетевое издание «Русская весна».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Александр Ходаковский, бывший руководитель Совбеза ДНР, обозначил единственный реальный вариант отвоевания Украины.

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ДЦ

//Новости СМИ2

//В мире

В Госдуме оценили заявление украинского политика о потерях из-за блокады Крыма

В Госдуме оценили заявление украинского политика о потерях из-за блокады Крыма

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал слова бывшего украинского вице-премьера Владимира Семиноженко, заявившего о колоссальных потерях Украины из-за организованной ею блокады Крыма.

//Общество

Песков рассказал, как и с кем встретит Новый год Путин

Песков рассказал, как и с кем встретит Новый год Путин

Президент России Владимир Путин встретит Новый год в кругу своих родных и близких людей. Дмитрий Песков рассказал, что график главы российского государства расписан "до последних минут года".

//В мире

Германия и Франция оценили новогоднее перемирие в Донбассе

Германия и Франция оценили новогоднее перемирие в Донбассе

Глава немецкого МИД Хайко Маас дал оценку договоренности о "новогоднем" перемирии на востоке Украины. Свое мнение выразили также канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

//В мире

На Украине рассказали о колоссальных убытках из-за блокады Крыма

На Украине рассказали о колоссальных убытках из-за блокады Крыма

Украина организовала водную и энергетическую блокаду Крымского полуострова и теперь несет колоссальные убытки из-за этого, заявил бывший украинский вице-премьер Владимир Семиноженко.

//Общество

Чем кормят свиней, мясо которых мы покупаем в магазинах?

Чем кормят свиней, мясо которых мы покупаем в магазинах?

В канун наступающего года Желтой Земляной Свиньи корреспондент АН поговорил об этих животных с профессором РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, доктором сельскохозяйственных наук Анатолием Овчинниковым.

//Новости МирТесен



//Общество

Меланью Трам снова высмеяли в Сети: "Эльф!"

Меланью Трам снова высмеяли в Сети: "Эльф!"

Первая леди Соединенных штатов Америки Меланья Трамп удивила пользователей сети Интернет своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию. Некоторые сравнили ее с эльфом.

//Происшествия

В Хабаровском крае снежная лавина накрыла десять человек, есть погибшие

В Хабаровском крае снежная лавина накрыла десять человек, есть погибшие

В Николаевском районе Хабаровского края объявлен режим ЧС после схода трех снежных лавин, две из которых накрыли десять человек на штольне открытого типа, а третья заблокировала дорогу спасателям.

//Спорт

Ягудин раскрыл, кто ломает психику юных Загитовой и Медведевой

Ягудин раскрыл, кто ломает психику юных Загитовой и Медведевой

Знаменитый фигурист, победитель Олимпиады 2002 Алексей Ягудин вместе с легендарным тренером по фигурном катанию недавно комментировал чемпионат России, на котором соревновались Женя Медведева и Алина Загитова.

//Общество

Елена Проклова раскрыла предсказания болгарской провидицы Ванги

Елена Проклова раскрыла предсказания болгарской провидицы Ванги

Болгарская ясновидящая Ванга 25 лет назад предсказывала российской актрисе Елене Прокловой успех. Много лет Проклова молчала - ждала часа, когда можно будет раскрыть предсказания Ванги о судьбе России.

//В мире

ДНР заявила о «позорном бегстве» бойцов ВСУ после провала вылазки под Мариуполем

ДНР заявила о «позорном бегстве» бойцов ВСУ после провала вылазки под Мариуполем

Военнослужащие Вооруженных сил Украины предприняли новую вылазку под Мариуполем. Подробности произошедшего инцидента в своем заявлении раскрыл Эдуард Басурин, спикер армии самопровозглашенной ДНР.

//Здоровье

Китайский врач рассказал, как похудеть не голодая

Китайский врач рассказал, как похудеть не голодая

С какими недугами россияне чаще всего обращаются к китайской медицине и есть ли у китайских врачей волшебная таблетка для похудения, рассказал главврач одной из клиник китайской медицины в Пекине.

//Новости партнеров

//Происшествия

Газопровод загорелся в Серпуховском районе Подмосковья

Газопровод загорелся в Серпуховском районе Подмосковья

Пожар произошел в субботу на газопроводе в Серпуховском районе Московской области. В результате инцидента нарушено газоснабжение 830 жилых домов, в которых проживают около 1.8 тысячи человек.

//Шоу-бизнес

Россия станет страной брошенных мужчин?

Россия станет страной брошенных мужчин?

Российская актриса театра и кино, получившая широкую известность на телевидении благодаря сериалам "Грач", "Остров" и "Полицейский с Рублевки", режиссер Ирина Вилкова, о мужчинах, женщинах и России.

//Общество

В Керчи обокрали палатку с гирляндами и бенгальскими огнями

В Керчи обокрали палатку с гирляндами и бенгальскими огнями

Трем местным жителям предъявлено обвинение в совершении кражи с причинением значительного ущерба. Они обокрали палатку с новогодними товарами. Парни разрезали тент и забрали оттуда гирлянды, бенгальские огни, хлопушки и другую атрибутику.

//Общество

АН публикуют схему связей террористической организации

АН публикуют схему связей террористической организации

В распоряжении издания появилась часть аналитической справки по запрещенной в России террористической организации «Меджлис крымско-татарского народа». В документе указаны предположительно ключевые фигуры террористической организации.

//Авто

В Москве с 1 января вырастут тарифы на эвакуацию авто

В Москве с 1 января вырастут тарифы на эвакуацию авто

Стоимость перемещения автомобилей, нарушивших правила парковки в российской столице, вырастет на 4% с 1 января 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте московского паркинга.

//Общество

Что мы ожидаем в 2019 году на рынке труда?

Что мы ожидаем в 2019 году на рынке труда?

Согласно прогнозу Минтруда РФ, в первом квартале 2019 года россияне могут лишиться 230 000 рабочих мест. По оценкам специалистов, сокращения прежде всего коснутся финансового и банковского секторов.

//В мире

Латвия: 83 дня без Кабинета министров

Латвия: 83 дня без Кабинета министров

Латвия поставила новый «рекорд» в истории государства: попытки сформировать Кабинет министров продолжаются уже 83 дня. Предыдущий «рекорд» был установлен в 1995 г., когда правительство во главе с премьером страны Андрисом Шкеле было утверждено через 81 день после парламентских выборов.

//В мире

Экс-лидер Валдис Затлерс: президент должен играть ведущую роль в стране

Экс-лидер Валдис Затлерс: президент должен играть ведущую роль в стране

Для Латвии уходящий год был сложным и интересным: отгремели выборы в Сейм и открыли большие возможности для многих политиков. Но, увы, пока «большими» возможностями не очень сильно можно и воспользоваться – проблемы с формированием нового правительства.

//Новости СМИ2

//Происшествия

В Китае в результате аварии в шахте погибли пять горняков

В Китае в результате аварии в шахте погибли пять горняков

Пять человек погибли в результате аварии в угольной шахте на востоке Китая. Об этом говорится в сообщении властей уезда Юндин, где накануне произошел инцидент, передает РИА Новости.

//В мире

Пользователей отучат заклеивать видеокамеры своих ноутбуков

Пользователей отучат заклеивать видеокамеры своих ноутбуков

Производители программного обеспечения придумали, как отучить пользователей от дурной (по их мнению) привычки заклеивать видеокамеры своих ноутбуков. Это технология распознавания лица пользователя.

//Армия

Пентагон отказался комментировать передачу американского оружия сирийским курдам

Пентагон отказался комментировать передачу американского оружия сирийским курдам

Представитель Пентагона Шон Робертсон заявил, что комментариев на тему перемещения и местонахождения американского оружия и военного оборудования после ухода США из Сирии не будет.

//Политика

Reuters: США, уходя из Сирии, решили оставить оружие курдам

Reuters: США, уходя из Сирии, решили оставить оружие курдам

Покидающие Сирию войска Соединенных штатов Америки могут передать свое оружие курдским формированиям, под чьим контролем находятся территории на востоке и северо-востоке Республики.

//В мире

На праздновании Нового года за толпой в Нью-Йорке будут наблюдать беспилотники

На праздновании Нового года за толпой в Нью-Йорке будут наблюдать беспилотники

Для обеспечения безопасности во время празднования Нового года на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке полиция использует оснащенные видеокамерами беспилотники, чтобы наблюдать за толпой.

//Общество

В Подмосковье сегодня ожидаются туман и изморозь, предупредили в МЧС

В Подмосковье сегодня ожидаются туман и изморозь, предупредили в МЧС

Утром и в первой половине дня в субботу, 29 декабря, в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости до 500-1000 метров, изморозь, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

//В мире

Зарубежные эксперты запаниковали после испытаний «Авангарда»

Зарубежные эксперты запаниковали после испытаний «Авангарда»

В зарубежной прессе появилась информация, что европейские и американские военные эксперты запаниковали, узнав об успешных испытаниях российского гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард».

//В мире

Погранслужба Украины опровергла свое заявление о въезде мужчин из РФ

Погранслужба Украины опровергла свое заявление о въезде мужчин из РФ

Госпогранслужба Украины опровергла собственное заявление о снятии запрета на въезд в страну российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, а также сообщила об усилении проверок женщин из России.

//В мире

РПЦ образовала экзархаты в Европе и Азии

РПЦ образовала экзархаты в Европе и Азии

Священный синод Русской православной церкви принял решение изменить модель управления своими зарубежными приходами и образовать патриаршие экзархаты в Западной Европе и Юго-Восточной Азии.

//Общество

В Новый год на Красной площади будут запрещены алкоголь и фейерверки

В Новый год на Красной площади будут запрещены алкоголь и фейерверки

Жителям и гостям столицы, желающим встретить 2019 год на Красной площади, напомнили о запрете на использование пиротехники и распитие спиртных напитков в местах массовых мероприятий.

//Шоу-бизнес

Маколей Калкин решил сменить имя

Маколей Калкин решил сменить имя

Звезда фильма "Один дома" Маколей Карсон Калкин сообщил о намерении сменить второе имя и попросил фанатов помочь ему с этим. Теперь актёра будут звать "Маколей Маколей Калкин Калкин".

//Общество

Опубликовано видео первого полета ракетоносца Ту-22М3М

Опубликовано видео первого полета ракетоносца Ту-22М3М

Первый полет бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М длился 37 минут. Полет военного самолета проходил на высоте 1,5 километра.Самолёт пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Олега Петунина.

//В мире

Туристический автобус взорван в районе пирамид Гизы в Египте

Туристический автобус взорван в районе пирамид Гизы в Египте

В Египте в пятницу, 28 декабря, произошел теракт. Туристический автобус взорван в районе пирамид Гизы в районе Каира. В результате врыва погибли двое граждан Вьетнама. 12 человек получили ранения.

//Спорт

Российский конькобежец установил новый мировой рекорд

Российский конькобежец установил новый мировой рекорд

Новый мировой рекорд принадлежит российскому конькобежцу Павлу Кулижникову. Спортсмен показал лучший результат на турнире памяти Бориса Шавырина в подмосковной Коломне.

//Политика

Володин посоветовал Меркель и Макрону разобраться в своих странах

Володин посоветовал Меркель и Макрону разобраться в своих странах

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к Меркель и Макрону, указав на то, что прежде чем лезть в дела России, им следовало бы разобраться в своих странах.

//Общество

Виктория Лопырева начала готовиться к родам в США

Виктория Лопырева начала готовиться к родам в США

Телеведущая и модель Виктория Лопырева начала готовиться к родам в США. Теледива встретилась с молодой мамой Нюшей в Майами и задала кучу вопросов по поводу полезных советов.

//Общество

Крымский политик: Лолите, считающей Крым Украиной, на полуострове места нет

Крымский политик: Лолите, считающей Крым Украиной, на полуострове места нет

Артистам, считающим Крым украинской территорией на полуострове места нет. Крымский политик удивлен недавнему заявлению певицы Лолиты МИЛЯВСКОЙ.

//Политика

Российским мужчинам вновь разрешили въезд на Украину

Российским мужчинам вновь разрешили въезд на Украину

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян объявил, что в связи с окончанием действия военного положения в стране был снят и запрет на въезд российских мужчин на территорию Украины.

//Шоу-бизнес

Проскурякова и Николаев растрогали сеть фото дочки на новогоднем утреннике

Проскурякова и Николаев растрогали сеть фото дочки на новогоднем утреннике

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова опубликова фото своей дочки Вероники на новогоднем утреннике. Проскурякова отметила, что запечатлела на фото трогательный момент - первый утренники в жизни дочки Ники.

//Шоу-бизнес

Джонни Депп в образе пирата навестил онкобольных детей

Джонни Депп в образе пирата навестил онкобольных детей

Джонни Депп навестил больных раком парижских детей. Американский актёр и музыкант посетил онкологический центр в образе одного из своих самых узнаваемых персонажей - капитана Джека Воробья.

//Общество

Эзотерик научила, как правильно загадывать желания в новогоднюю ночь

Эзотерик научила, как правильно загадывать желания в новогоднюю ночь

Как правильно загадывать желания в новогоднюю ночь? У всех разные секреты. Некоторые люди поджигают бумажку, пепел отправляют в бокал с шампанским. Загадывают желание и выпивают напиток под бой курантов.

//Здоровье

Учёные придумали вакцину от ожирения

Учёные придумали вакцину от ожирения

Учёным из Дании удалось придумать вакцину, способную решить проблему лишнего веса. Всего один укол - и организм начинает самостоятельно сжигать жир, не требуя при этом дополнительных нагрузок.

//Общество

Горячий ТОП региональных новостей

Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели обман пенсионеров в Тверской области, изъятие более 120 литров контрафактного алкоголя в Кирове, пожар на шахте в Соликамске и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

//Политика

Стала известна реакция Киева на установку пограничного заграждения в Крыму

Стала известна реакция Киева на установку пограничного заграждения в Крыму

Власти Украины выразили своё мнение по поводу установки заграждения на участке русско-украинской границы в Крыму. Киев планирует опротестовать российское сооружение.

//Общество

Путин посмотрел балет «Щелкунчик» в Большом театре

Путин посмотрел балет «Щелкунчик» в Большом театре

Владимир Путин присутствовал в Большом театре на торжественном вечере, посвящённом встрече Нового, 2019 года. На прием были приглашены члены правительства, губернаторы, депутаты, учёные и деятели культуры, искусства и спорта, бизнесмены.

//Шоу-бизнес

Анджелина Джоли может променять кино на политику

Анджелина Джоли может променять кино на политику

Известная американская актриса Анджелина Джоли рассказала, что задумывается о политической карьере, но пока точно не знает, к чему её приведут эти мысли. Звезда признаётся, что всегда старается быть там, где сможет быть полезной.

//Расследования

Следователи проверят, как охотился на медведя губернатор Иркутской области

Следователи проверят, как охотился на медведя губернатор Иркутской области

Видеозапись охоты на медведя с участием губернатора Иркутской области Сергея Левченко попала в социальные сети. В СМИ пишут, что иркутский губернатор решил лично завалить косолапого. Спящего в берлоге.

//Спорт

Илья Геркус объявил о своём уходе из ФК "Локомотив Москва"

Илья Геркус объявил о своём уходе из ФК "Локомотив Москва"

Илья Геркус покинул пост генерального директора футбольного клуба "Локомотив Москва". О "Локомотиве" у него остались исключительно положительные впечатления.

//В мире

Украинский премьер Гройсман считает зарплату главы «Нафтогаза» сверхвысокой

Украинский премьер Гройсман считает зарплату главы «Нафтогаза» сверхвысокой

Украинский премьер Владимир Гройсман считает зарплату главы «Нафтогаза» Андрея Коболева в настоящее время сверхвысокой. По мнению Гройсмана, сегодняшние выплаты менеджменту «Нафтогаза» являются неприемлемыми.

//Общество

В Москве трое злоумышленников напали на рэпера Птаху

В Москве трое злоумышленников напали на рэпера Птаху

В Москве трое злоумышленников напали на исполнителя рэпа Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха. Давид, хотя на него напали сзади, смог отбиться самостоятельно.

//Шоу-бизнес

Волочкова украсила ёлку носками своего мужчины.

Волочкова украсила ёлку носками своего мужчины.

Анастасия Волочкова вновь обсуждается среди поклонников благодаря выложенному в Instagram фото своей новогодней ёлки. Ажиотаж вызвало украшение символа предстоящего праздника - балерина повесила на ель носки!

//Общество

Как привлечь удачу в год Кабана рассказала таролог

Как привлечь удачу в год Кабана рассказала таролог

Наступающий 2019 год - год Кабана по восточному календарю. Эзотерик и таролог Иссэт Котельникова рассказала, что 2019 год - год плодородный с тысячей возможностей. "Дерзай. Действуй. Делай" – девиз года Кабана.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры