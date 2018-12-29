На Украине рассказали о колоссальных убытках из-за блокады Крыма

Украина организовала водную и энергетическую блокаду Крымского полуострова и теперь несет колоссальные убытки из-за этого, заявил бывший украинский вице-премьер Владимир Семиноженко.

«Из-за разрывов связей с полуостровом мы понесли колоссальные потери. Киев перекрыл водоснабжение, чтобы крымчане еще больше «полюбили» материковую Украину. То, что завалили вышки, которые передают электроэнергию в Крым – это тоже негативный вклад», - заявил Владимир Семиноженко в эфире украинского политического ток-шоу.

После присоединения Крыма к РФ Украина заблокировала электро- и водоснабжение полуострова. Из Краснодарского края был запущен энергомост мощностью 800 МВт. В Крыму заявили, что блокада со стороны Украины лишь ускорила развитие региона, сообщает РИА Новости.