Латвия: 83 дня без Кабинета министров

Несомненно, Латвия поставила новый «рекорд» в истории государства: попытки сформировать Кабинет министров продолжаются уже 83 дня.

Предыдущий «рекорд» был установлен в 1995 году, когда правительство во главе с премьером страны Андрисом Шкеле было утверждено через 81 день после парламентских выборов.

Немного «истории».

6 октября президент Латвии Раймонд Вейонис поручил формирование правительства лидеру Новой консервативной партии Янису Бордансу. Попытка закончилась безрезультатно.

Попытка номер два: представитель партии «KPV LV» Алдис Гобземс рьяно взялся «за дело», но, увы, потерпел фиаско.

Тогда четыре партии, которые лидируют в правительстве, - « Новое Единство», Новая консервативная партия, национальное объединение « Тевземей ун Бривибай» и « Для развития.За!» договорились представить президенту единую кандидатуру премьер – министра. Предоставили! Им стал депутат Европарламента Кришьянис Кариньш.

Кто такой Кришьянис Кариньш?

Латыш, который родился в США. Разумеется, в школе учился на английском языке, а дома изучал латышский. На политической сцене Латвии появился вместе с основанием партии «Новое время». В 2002 году он стал одним из ее соучредителей. Имеет двойное гражданство – США и Латвии. Является депутатом Европарламента от Латвии. В 2013 году открыто выступил с предложением ликвидировать в стране образование в стране на русском языке. По его мнению, Латвия – независимое государство, поэтому ей необходимо защищать образовательную систему на латышском языке. Весной 2018 года активно стал критиковать правительство и премьера Мариса Кучинскиса. Г-н Кариньш считает, что правительство г-н Кучинскиса не осуществляет значительных реформ и является…нерасторопным. Кандидат в премьеры заявил: « Г-н Кучинскис – приятный и уважаемый человек, но это не значит, что он является хорошим главой правительства. Рыба гниет с головы!»

Нынешний и.о. премьера Марис Кучинскис не замедлил с ответом: «Г-н Кариньш как папочка, вернувшийся домой после долгого отсутствия и поучающий на тему того, что плохого тут произошло. Когда человек уезжает, у него взгляд на происходящее немного меняется».

Заметим, что г-н Кариньш не проживает постоянно в Латвии, а посещает страну исключительно «по рабочим делам».

Ждет ли Латвию успех с г-н Кариньшем?

На повестке дня один вопрос: сможет ли г-н Кариньш сформировать новое правительство Латвии? Понятно, что в уходящем году это не удалось другим кандидатам в премьеры.

По данному вопросу конкретно высказался действующий премьер Марис Кучинскис: « Любой кандидат на пост премьер – министра, который придет со стороны будет просто съеден. Сформировать правительство из состава этого Сейма возможно… Но я все же сомневаюсь в положительном результате. Во-первых, в новом созыве Сейма очень много людей без политического опыта. Во-вторых, сотрудничеству мешают обещания и ложь партий. Но главное – четырем партиям будет сложно сработаться вместе».

Что думает президент Латвии по данному вопросу?

Новогодние праздники не за горами, а нового правительства в Латвии все нет! Это факт! Но президент страны полон оптимизма: глава государства считает, что к концу года в переговорах о формировании правительства достигнут значительный прогресс, чтобы в январе 2019 года можно было утвердить новое правительство и взяться за выполнение неотложных задач.

Хочется добавить: «Ваши слова, да Богу в уши!»