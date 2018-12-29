Экс-лидер Валдис Затлерс: президент должен играть ведущую роль в стране

Для Латвии уходящий год был сложным и интересным: отгремели выборы в Сейм и открыли большие возможности для многих политиков. Но, увы, пока «большими» возможностями не очень сильно можно и воспользоваться – проблемы с формированием нового правительства. Да и в «отделе» здравоохранения Латвии не все так гладко: нехватка финансов, нехватка и медицинского персонала. С чем Латвия войдет в 2019 год? В этих вопросам «Аргументам Недели» помог разобраться экс-президент Латвии Валдис Затлерс.

- Г-н Затлерс, в прессе бродит шутка о новом правительстве: к лету непременно оно будет! А может это все серьезно?

- К лету? Нет, не думаю. Сейчас, как я уже говорил, все в руках президента. Он должен играть ведущую роль в стране. В данной ситуации, когда нет нового правительства, то главное слово, конечно, за президентом. Статья Конституции обязывает его назвать будущего премьера, который получит больше голосов в парламенте. Но дело «идет» пассивно: вы сами там разберитесь и решите. Но это уже не ответ. Действовать нужно более активно. Для этого и дана голова! Нельзя смотреть и ждать результатов. Президент и парламент – это одна страна. Тут невозможно быть каждому за себя.

- А может все дело в том, что «старое» правительство никак не хочет покидать свои места? И если честно, то не так все критически было…

- Возможно. Но на смену старому должно появиться что-то новое. И это естественный процесс. Это я говорю и как политик, и как врач. Окунитесь в историю: прекрасная Маргарет Тэтчер! При ней была лучшая экономика в Великобритании, но, увы, ей пришлось покинуть свой пост. На смену пришел молодой, активный Тони Блэр. Это человек совершенно другого поколения. И что тут ненормального? Новое время и новые люди. Никто не говорит, что наше «старое» правительство было плохим, но пора влиться и «новой крови».

- Г-н Затлерс, когда же будет сформировано новое правительство Латвии? Извините, но хотелось бы услышать что-то более конкретное!

- Честно говоря, этот вопрос мог решиться через месяц после выборов. Но все откладывается и откладывается. А с таким подходом период неопределенности становится все дольше. Что я могу сказать? Нужно ждать веского слова президента. Надеюсь, что определенность мы получим в начале 2019 года.

- Не могу не спросить у вас о медицине в Латвии. Вы сами врач и, конечно, не можете оставаться в стороне от нынешних проблем в здравоохранении: нехватка финансов, отток специалистов. Что нам, простым смертным, ожидать? Болеть? Прощаться с жизнью?

- Ну, не все так печально. До критической точки дело, конечно, не дойдет. Но есть проблемы! Что скрывать! Я много лет назад говорил, что наступит такой момент, когда деньгами будет невозможно решить ситуацию. Систему здравоохранения нужно менять! А кто этим будет заниматься? Пока я не вижу. Главное в медицине – человек, которому нужна помощь. А об этом многие руководители забыли! Да, есть нехватка специалистов! И глупо думать о том, что будут деньги – будут и специалисты! Нет, так не будет! Нужно менять всю систему здравоохранения. А это процесс долгий.

- Пока ничего оптимистического!

- Почему? Я уже говорил вам, что главное в жизни человека – его близкие, его семья. Когда это есть, то и с проблемами справимся!

- Благодарю, г-н Затлерс.



