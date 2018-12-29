Пользователей отучат заклеивать видеокамеры своих ноутбуков

Производители программного обеспечения придумали, как отучить пользователей от дурной (по их мнению) привычки заклеивать видеокамеры своих ноутбуков. Это технология распознавания лица пользователя.

Согласно инсайдерской информации, уже в следующем году на рынке появятся как минимум две веб-камеры с технологией распознавания лица пользователя для входа в аккаунт. Это следующий шаг за технологией идентификации пользователя по отпечатку пальца. Как уверяют производители, новая технология быстра, комфортна и безопасна.

Таким образом, больше нет смысла пытаться скрыть свое лицо от камеры ноутбука, планшета или смартфона. В конце концов, многие из нас и так ежедневно делают селфи. А это значит, что самое время привыкать к процессу сбора биометрических данных. Вероятность, что вся новая техника в скором времени перейдет на технологию распознавания своего владельца по лицу, оценивается экспертами как высокая.

Лидерство в сегменте сбора и использования биометрии в краткосрочном периоде, скорее всего, захватят американские, корейские и китайские компании. Российские, впрочем, если и отстанут от них, то ненамного, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».