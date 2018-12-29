На праздновании Нового года за толпой в Нью-Йорке будут наблюдать беспилотники

Для обеспечения безопасности во время празднования Нового года на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке полиция использует оснащенные видеокамерами беспилотники, чтобы наблюдать за толпой.

«Мы применим беспилотники полицейского управления Нью-Йорка для наблюдения. Раньше мы такого не делали. Жителям города мы рекомендуем не использовать беспилотники в новогоднюю ночь: если вы запустите в небо беспилотник, высока вероятность, что вы будете задержаны», - сообщили в полицейском комиссариате Нью-Йорка.

В общей сложности для наблюдения за толпой будет задействовано 1225 видеокамер, часть из них установлена на беспилотниках. Кроме того, для обеспечения безопасности полицейские используют металлодетекторы и обученных собак, передает РИА Новости.