Зарубежные эксперты запаниковали после испытаний «Авангарда»

В зарубежной прессе появилась информация, что европейские и американские военные эксперты запаниковали, узнав об успешных испытаниях российского гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард». [relate_articles]

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«Основную угрозу» новейшего российского комплекса «Авангард» зарубежные специалисты видят в сложности обнаружения летящей на гиперзвуковой скорости маневрирующей ракеты. По мнению экспертов, дальность действия американских радиолокационных систем недостаточна, чтобы успешно противостоять «Авангарду». Кроме того, в западной части Тихого океана прискорбно мало островов, где можно было бы установить американские радары.

«Наши радары должны видеть не на сотни, а на тысячи километров. И у нас не так уж много мест, где можно было бы установить их. Если даже вы и найдете какие-то острова, они, скорей всего, станут целями», - заявил бывший глава NASA, а ныне главный инженер Пентагона Майкл Гриффин, его цитирует RT.