РПЦ образовала экзархаты в Европе и Азии

Священный синод Русской православной церкви принял решение изменить модель управления своими зарубежными приходами и образовать патриаршие экзархаты в Западной Европе и Юго-Восточной Азии.

«Большая часть епархий в Западной Европе объединены в Западно-Европейский экзархат. Эти действия были предприняты Священным Синодом в ответ на антиканонические решения Константинопольского патриархата. Кроме того, был образован патриарший экзархат РПЦ в странах Юго-Восточной Азии», сообщил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.

В сферу пастырской ответственности Западно-Европейского патриаршего экзархата РПЦ входят Андорра, Бельгия, Великобритания, Ирландия, Испания, Италия, Франция и другие европейские страны, его центр будет располагаться в Париже. В зону ответственности Юго-Восточного экзархата входят Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Таиланд и другие страны, его центр будет находиться в Сингапуре, передает РИА Новости.