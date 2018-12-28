Туристический автобус взорван в районе пирамид Гизы в Египте

В Египте в пятницу, 28 декабря, произошел теракт. Туристический автобус взорван в районе пирамид Гизы в районе Каира. В результате взрыва погибли двое граждан Вьетнама. 12 человек получили ранения, двое из них — египтяне, остальные — вьетнамцы.

Важная информация появилась в Твиттер российского посольства в Египте: "Вечером 28 декабря в районе Пирамид Гизы был взорван туристический автобус. По предварительным данным, среди жертв взрыва российских граждан нет. Посольство продолжает выяснять все обстоятельства случившегося".

Уже стало известно, что туристический автобус близ пирамид подорвали с помощью взрывного устройства, размещенного на стене у дороги.