Украинский премьер Гройсман считает зарплату главы «Нафтогаза» сверхвысокой

Украинский премьер Владимир Гройсман считает зарплату главы «Нафтогаза» Андрея Коболева в настоящее время сверхвысокой. По мнению главы правительства Украины, сегодняшние выплаты менеджменту «Нафтогаза» являются неприемлемыми.

Контракт Коболева истекает в марте 2019 года, - передает RT. По его мнению, нынешние выплаты менеджменту «Нафтогаза» являются неприемлемыми. Гройсман уже предупредил наблюдательный совет компании, что при рассмотрении вопроса о продлении контракта будут пересмотрены условия оплаты труда, и чтобы они учитывали позицию правительства.

Напомним, Украина препятствует строительству «Северного потока-2». В компании сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на семь процентов из-за роста поставок через «Северный поток», - передаёт RT.

Заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, комментируя это заявление, сказал, что на Украине пытаются бороться с «Северным потоком», поэтому и возникают такие заявления. "Но правда заключается в том, что транспортировка газа через Балтийское море, даже по действующим тарифам, существенно дешевле для «Газпрома», чем через территорию Украины" - сказал эксперт. Любая компания считает свои деньги.