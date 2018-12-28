Меркель и Макрон сделали совместное заявление по поводу украинских моряков

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель сделали совместное заявление по поводу освобождения украинских моряков. Французский и немецкий лидеры призвали российские власти немедленно освободить задержанных в результате задержаний в Керченском проливе трех кораблей ВСУ моряков.

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В сообщении пресс-службы Елисейского дворца говорится, что Макрон и Меркель призывают российскую сторону обеспечить, чтобы "все суда в Керченском проливе имели безопасный, свободный и беспрепятственный проход". Политики призвали российскую сторону "к немедленному и безоговорочному освобождению украинских моряков".

Специальный представитель США на Украине Курт Волкер ранее призвал Россию освободить задержанных за нарушение российской границы в Керченском проливе моряков.