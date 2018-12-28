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Эксперт прокомментировал мнение нардепа о фатальной ошибке Порошенко
28 декабря 2018, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский эксперт Александр Охрименко прокомментировал заявление депутата Верховной рады Михаила Добкина, раскрывшего "фатальную" ошибку, которую допустил президент Украины Пётр Порошенко.
Президент Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко отметил, что Порошенко ориентируется именно на русофобски настроенный электорат, поскольку полагает, что такая риторика поможет ему выиграть на выборах в марте, передает RT.
По словам эксперта, все действия Порошенко, "различные информационные вбросы сводятся к одному". Действительно, это ставка на определённую часть электората, которую он считает более чем достаточной. "Такие расчёты есть, и ряд украинских политологов считают, что это правильный ход и что Порошенко сможет ещё раз стать президентом", - сказал Охрименко.
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