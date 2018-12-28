Эксперт прокомментировал мнение нардепа о фатальной ошибке Порошенко

Украинский эксперт Александр Охрименко прокомментировал заявление депутата Верховной рады Михаила Добкина, раскрывшего "фатальную" ошибку, которую допустил президент Украины Пётр Порошенко. Депутат Рады Добкин сообщил о "фатальной ошибке" Порошенко

Президент Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко отметил, что Порошенко ориентируется именно на русофобски настроенный электорат, поскольку полагает, что такая риторика поможет ему выиграть на выборах в марте, передает RT.

По словам эксперта, все действия Порошенко, "различные информационные вбросы сводятся к одному". Действительно, это ставка на определённую часть электората, которую он считает более чем достаточной. "Такие расчёты есть, и ряд украинских политологов считают, что это правильный ход и что Порошенко сможет ещё раз стать президентом", - сказал Охрименко.