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Депутат Рады Добкин сообщил о "фатальной ошибке" Порошенко
28 декабря 2018, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин назвал "фатальную ошибку", которую, по его мнению, совершил украинский президент Петр Порошенко. Как полагает нардеп Добкин, Порошенко смог стать президентом лишь для "маргинальной части" населения.
"Он стал президентом только лишь для той части населения, которая была для него главенствующей", - пояснил нардеп в эфире ток-шоу "События дня с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "НАШ" .
В марте 2019 года на Украине пройдут очередные выборы президента. Депутат Рады выразил уверенность, что действующий президент Украины выиграть выборы не сможет.
По словам Добкина, стало гораздо меньше украинцев, поддерживающих президента Порошенко, но глава государства и не подумал изменить ситуацию.
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