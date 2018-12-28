Бывший глава Совбеза ДНР назвал единственный реальный вариант отвоевания Украины

Воюющие против Киева республики Донбасса должны постепенно «осваивать» территории, которые в настоящее время контролируют украинские власти. Такого мнения придерживается Александр Ходаковский, бывший руководитель Совета безопасности ДНР.

Как заявил Ходаковский, восставший Донбасс не должен ждать момента, когда представится возможность освободить всю Украину. Единственным реальным вариантом ее отвоевания, по словам экс-главы Совбеза, является поэтапное «освоение» территорий. Согласно точке зрения Александра Ходаковского, маленькой победой является каждый квадратный метр, отбитый у киевского руководства, пишет сайт «ПолитНавигатор».

Ранее в пятницу сообщалось, что отечественный военный эксперт Константин Сивков рассказал, почему Вооруженные силы Украины не организовывают полномасштабное наступление на Донбасс.