Германия и Франция оценили новогоднее перемирие в Донбассе
28 декабря 2018, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]
Глава немецкого МИД Хайко Маас дал оценку договоренности о "новогоднем" перемирии на востоке Украины. Свое мнение выразили также канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.
Маас приветствует достижение договоренности о прекращении огня в Донбассе. Об этом сообщается на официальной странице внешнеполитического ведомства Германии в соцсети Twitter.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон сделали совместное заявление, в котором также поприветствовали новогоднее перемирие на территории Донбасса.
По мнению властей Германии и Франции, в грядущие праздники все стороны обязаны сконцентрироваться на нуждах и интересах гражданского населения, страдающего от продолжающегося конфликта.