Германия и Франция оценили новогоднее перемирие в Донбассе

Глава немецкого МИД Хайко Маас дал оценку договоренности о "новогоднем" перемирии на востоке Украины. Свое мнение выразили также канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. На Донбассе согласовали сроки новогоднего перемирия

Маас приветствует достижение договоренности о прекращении огня в Донбассе. Об этом сообщается на официальной странице внешнеполитического ведомства Германии в соцсети Twitter.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон сделали совместное заявление, в котором также поприветствовали новогоднее перемирие на территории Донбасса.

По мнению властей Германии и Франции, в грядущие праздники все стороны обязаны сконцентрироваться на нуждах и интересах гражданского населения, страдающего от продолжающегося конфликта.