Два человека погибли в США из-за сильнейших снегопадов

В американских штатах Канзас и Луизиана два человека погибли из-за сильнейшего снегопада. Согласно последней информации источников на некоторые города США обрушился настоящий снежный шторм.

Известно, что из-за непогоды погибли двое мужчин, которые попали в дорожно-транспортные происшествия. Как уточняет издание USA Today, в ближайшие дни в Северной и Южной Дакоте, Миннесоте, а также Небраске ожидаются метели и сильнейший ветер. Кроме того, будет плохая видимость на дорогах, не исключаются и снежные заносы.

К настоящему моменту в Штатах отменили не менее 800 рейсов, а более 6,5 тысяч авиаперелетов задержали. Пока не сообщается, когда следует ждать улучшения погоды.