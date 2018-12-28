Раскрыта помеха для организации полномасштабного наступления ВСУ на Донбасс

Отечественный эксперт Константин Сивков рассказал, что мешает киевским военным осуществить полномасштабное наступление в зоне конфликта в Донбассе. Мнение аналитика приведено в заметке, появившейся на страницах СМИ.

Как отметил Сивков, у Вооруженных сил Украины достаточно ресурсов, чтобы провести подобную операцию. ВСУ могут задействовать в ней свыше двадцати тысяч человек.

По мнению эксперта, мешает организовать наступление низкий боевой дух киевских силовиков. Константин Сивков предположил, что командный состав ВСУ не хочет воевать, пишет издание «Украина.ру».

Ранее в пятницу сообщалось, что журналист из Киева Владимир Скачко объяснил, почему на территории Донбасса не может быть претворен в жизнь «хорватской сценарий», о возможности повторения которого неоднократно заявляла украинская сторона.