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Раскрыта помеха для организации полномасштабного наступления ВСУ на Донбасс
28 декабря 2018, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]
Отечественный эксперт Константин Сивков рассказал, что мешает киевским военным осуществить полномасштабное наступление в зоне конфликта в Донбассе. Мнение аналитика приведено в заметке, появившейся на страницах СМИ.
Как отметил Сивков, у Вооруженных сил Украины достаточно ресурсов, чтобы провести подобную операцию. ВСУ могут задействовать в ней свыше двадцати тысяч человек.
По мнению эксперта, мешает организовать наступление низкий боевой дух киевских силовиков. Константин Сивков предположил, что командный состав ВСУ не хочет воевать, пишет издание «Украина.ру».
Ранее в пятницу сообщалось, что журналист из Киева Владимир Скачко объяснил, почему на территории Донбасса не может быть претворен в жизнь «хорватской сценарий», о возможности повторения которого неоднократно заявляла украинская сторона.
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