Финская сауна – самое теплое место в Финляндии

Сауны, а слово это финское, оказывается, бывают разные – обычные, да инфракрасные. По типу отопления – «по-черному» - это когда от дыма, копоти и сажи деваться некуда, и «по-белому» - когда с трубой и все «как у людей». Но то, что сауна это для финнов все, в том числе и национальный символ, достояние и часть культуры – несомненно.

Живут же люди! Финляндия – необычный северный сосед России



Древняя сауна была первым помещением, которое строили на месте нового поселения, да и как иначе, когда при частой смене места жизни в северной стране нужно было теплое место. Строили как могли и где могли: земляные – в селах из торфа, лесные - для охоты или рыбалки, рихисауны – «прародительницы» современных в … овине. В ней не только мылись, но и сушили урожай, а зачастую и просто жили.

С развитием технологий сауны появились повсеместно: в домах и квартирах, в отелях и предприятиях. Есть сауна-палатка, сауна-бочка и даже ледяная сауна, стены которой сделаны из глыб льда.