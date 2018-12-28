Финляндия – дом Санта Клауса или Йоулупукки?

Итак, Дед Мороз, он же Санта Клаус, он же Дядо Мраз, Пьер Ноэль, Аяз Ата, Ханукальный Гарри, Увлин Увгун и еще множество имен. Но сегодня нас интересует финский вариант дедушки – Йоулупукки. Тем более, что именно в Финляндии, в северной ее части - Лапландии находятся аж целых два места где можно его застать.

Живут же люди! Финляндия – необычный северный сосед России

Для начала, почему Йоулупукки или в дословном переводе «Рожденственский козел»? Нет, это не обидная кличка, а исторически сложившееся название. Язычники, (да-да, всё оттуда) отмечали Йоль – праздник середины зимы, а ряженые напяливали козлиные шкуры, символизируя собой душу нивы (в сельскохозяйственном смысле). Вот вам и объединенный вымысел.

Как и положено сказочному персонажу, живет он на «ушастой» горе – Корватунтури (очертания вершин напоминают длинные уши). «Уши» – это чтобы слышать просьбы, мечты и желания детей. Помогает ему славная женушка - «старая хозяйка» Муори, да толпа гномов, иначе одному деду с таким потоком «хотелок» не справиться. Ну, и как примерный муж, ездит Йоулупукки на работу. Правда, для этой цели он открыл себе офис-мастерскую под городом Рованием, да и имя взял Санта Клаус.