Опубликовано решение Совета ЕС о продлении санкций против России

В пятницу, 28 декабря, Евросоюз официально опубликовал решение Совета ЕС о продлении экономических санкций в отношении России на шесть месяцев. Ограничения будут действовать до 31 июля 2019 года.

В тексте постановления, который уже опубликован в официальном журнале Европейского Союза, 21 декабря Совет продлил санкции против специфических секторов российской экономики. Решение вступит в силу на следующий день после его публикации – 29 декабря.

Подчеркивается, что подобная мера была принята из-за того, что ЕС не замечает никакого прогресса в сфере реализации минских соглашений.