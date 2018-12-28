Армия Сирии заняла оплот курдов

В пятницу, 28 декабря, генштаб Вооруженных сил Сирии сообщил, что подразделения вошли в Манбидж. Ранее Курдские Отряды народной самообороны заявили, что покидают некоторые территории на севере страны.

В генштабе уточнили, что сирийские военнослужащие вошли в Манбидж, отозвавшись на призывы населения, и подняли над городом флаг САР, передает RT