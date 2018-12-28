Выложено предсказание нумеролога из Киева об исходе выборов президента Украины

Киевский нумеролог Людмила Жукова сделала предсказание, касающееся исхода выборов президента Украины. Прогноз Жуковой приведен в материале, появившемся на страницах российских интернет-СМИ.

Как пишет издание ФАН, нумеролог полагает, что действующий глава государства Петр Порошенко не сможет сохранить свой пост по итогам голосования, которое должно состояться в марте следующего года. Согласно расчетам, произведенным Жуковой, победу на выборах одержит мужчина-политик в возрасте за 40 лет, не рассматривающийся специалистами в качестве фаворита гонки. Нумеролог предрекла, что «это будет разумный и рассудительный человек». Он наберет новую команду и поведет Украину «в новом направлении».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети выложили пророчество французской ясновидящей Каедэ Убер, которая спрогнозировала воссоединение Донбасса с Россией в 2019 году.