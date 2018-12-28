В Крыму прокомментировали возведение заграждения на границе с Украиной

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара утром в пятницу, 28 декабря, объяснил возведение заграждения на границе с Украиной. Данная информация появилась ранее в СМИ.

Крымский политик отметил, что в настоящий момент со стороны Киева исходит серьезная угроза в отношении РФ, причем в первую очередь это касается именно полуострова. В беседе с RT Ганжара подчеркнул, что украинские радикалы не раз обещали организовать разрушения объектов инфраструктуры Крыма, а также осуществить теракты в республике.

После инцидента в Керченском проливе стало понятно, что Украина может пойти на масштабные военные провокации, вследствие чего границы России должны быть полностью защищены, отметил депутат. Для этого и было решено возвести заграждение на границе.