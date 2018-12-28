Видео, как на Украине будут прививать европейские ценности через соцрекламу

Министерство информационной политики Украины подготовило социальные рекламные ролики, в которых украинцам объяснят, что такое Европа и европейские ценности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Реклама направлена на "изменение сознания людей в широком обществе". Первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова отметила, что ролики на бытовом языке объясняют европейские ценности.

На видео гражданам красочно демонстрируется, что для них открыты все границы. Можно будет путешествовать по Европе, работать и учиться там: "Украина европейская начинается с каждого из нас", - гласит текст.

Кроме прочего, отмечается, что подготовленные видеоролики будут показывать по общенациональным и региональным телеканалам украинского государства, в кинотеатрах, а также в сети Интернет.



