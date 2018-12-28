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На Украине объяснили нереальность завоевания ДНР и ЛНР по «хорватскому сценарию»
28 декабря 2018, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]
Украина не сможет завоевать непризнанные ДНР и ЛНР по «хорватскому сценарию». Соответствующую точку зрения озвучил Владимир Скачко, журналист из Киева.
Под «хорватским сценарием», о вероятности повторения которого в Донбассе неоднократно заявляла украинская сторона, подразумевается наступление армии бывшей югославской республики, в ходе которого в августе 1995 года была ликвидирована самопровозглашенная Сербская Краина. Операция заняла трое с половиной суток.
Владимир Скачко полагает, что Киев не сможет претворить в жизнь подобный план в отношении ДНР и ЛНР. Журналист отметил, что на момент захода хорватских сил на территорию Сербской Краины там почти не осталось войск. В Донбассе ситуация иная – армии республик насчитывают в общей сложности 60–80 тысяч человек. В случае перехода Украины в наступление, в регионе начнется полномасштабная война с большим количеством жертв среди гражданского населения, процитировало Скачко сетевое издание ФАН.
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