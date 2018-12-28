В ополчении ЛНР придумали способ сделать невозможной «русско-украинскую войну»

Назван способ предотвратить вооруженный конфликт между Российской Федерацией и Украиной. По данному вопросу в разговоре со СМИ высказался ополченец самопровозглашенной ЛНР, казачий атаман Алексей Селиванов.

Точку зрения Селиванова привело информационное агентство «Новороссия». Ополченец отметил, что все жители Украины, признающие себя русскими, должны иметь право на гражданство РФ. После того как большинство людей, проживающих на территории соседнего государства, получит российские паспорта, любая «русско-украинская война» станет невозможной, полагает собеседник журналистов.

Отношения двух стран вновь обострились после морской провокации Киева, произошедшей в конце прошлого месяца в районе Крыма. Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог из Украины Сергей Таран раскрыл ее роль в борьбе США против России.