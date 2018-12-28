Сотрудники американского издания заявили, что ответы западных государств на инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе не соответствуют "степени угрозы", которая якобы исходит от России.

В журнале, в частности, подвергли жесткой критике прибытие в акваторию Черного моря британского судна HMS Echo. В Соединенном Королевстве заявили, что присутствие корабля в данном регионе – это знак поддержки Киева после действий РФ, передает Газета.Ru.

Кроме того, в издании National Interest напомнили, что в начале декабря над территорией Украины пролетел разведывательный самолет США OC-135. Американские военнослужащие утверждали, что своими действиями демонстрируют верность странам-партнерам и Украине.