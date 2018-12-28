Назван признак приближения «большой войны» между ВСУ и республиками Донбасса

Действия, которые предпринимают Вооруженные силы Украины в Донбассе, говорят об агрессивных планах властей бывшей советской республики в отношении ДНР и ЛНР. Такой точки зрения придерживается Франц Клинцевич.

Некоторое время назад на Украине заявили, что ВСУ удалось взять под свой контроль почти всю «серую зону», разделяющую позиции противоборствующих сторон. По данному вопросу высказался Юрий Бирюков, занимающий пост советника президента соседнего государства.

Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя слова Бирюкова для сетевого издания ФАН, назвал захват киевскими силовиками нейтральной зоны признаком приближения «большой войны» в Донбассе. Украинское руководство не намерено останавливаться на достигнутом, отметил Клинцевич в разговоре с журналистами.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший командир ополченцев ДНР Александр Ходаковский назвал «последний козырь» президента Петра Порошенко.