В США в возрасте 112 лет скончался старейший ветеран Второй мировой войны

Накануне в США в возрасте 112 лет скончался старейший американский ветеран Второй мировой войны. Ричард Овертон также являлся самым долгоживущим мужчиной на территории Соединенных Штатов Америки.

Большую часть своей долгой жизни Ричард Овертон провел в городе Остин, штат Техас. Он продолжал водить автомобиль до 110 лет. Мужчина уверял, что его долголетие – это подарок от бога.