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В США в возрасте 112 лет скончался старейший ветеран Второй мировой войны
28 декабря 2018, 07:51 [ «Аргументы Недели» ]
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It is with great sadness that we are reporting the passing of our beloved Richard Arvin Overton. Richard passed away today at the age of 112 after battling pneumonia. He was a WWII veteran, an inspiration for not only Austin but many across the world and a true American hero. He will be missed dearly. We ask that you please respect the family at this time of mourning. We will announce memorial service details as soon as we can. Thank you all for the continued support.
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