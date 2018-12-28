Депутат Рады: Украина вплотную приблизилась к лидерству в рейтинге должников

Депутат Верховной рады Валентин Наливайченко сделал минувший в четверг резонансное заявление. По словам политика, Украина вплотную приблизилась к лидерству в рейтинге крупнейших должников мира.

Наливайченко иронически подчеркнул, что основным "достижением" украинской власти в уходящем году стало увеличение долгов. Политик отметил, что руководство Украины набрало долгов на сумму более 14 миллиардов долларов только у Международного валютного фонда, передает РИА "Новости".