//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

2

Намеченную США дату войны между Украиной и Россией озвучил журналист из Крыма
3

Россия не допустит появления американских ракет на Украине
4

США запретили Украине использовать Javelin в Донбассе
5

В Верховной Раде раскрыли единственный шанс остановить войну на востоке Украине

//В мире 13+

В Крыму завершили строительство заграждения на границе с Украиной

28 декабря 2018, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]

В Крыму завершили строительство заграждения на границе с Украиной
фото: pixabay.com
В северной части Крыма на границе с Украиной было возведено заграждение. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 28 декабря, в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.
 
ВВС США провели разведку возле Крыма и Калининграда

ВВС США провели разведку возле Крыма и Калининграда

 
В ведомстве уточнили, что это было плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений. Кроме того, на границе в районе Перекопского перешейка была настроена очень сложная система сигнализации, передает РИА "Новости".
 
Отмечается, что заграждение в длину составляет более 60 километров. Инженерные сооружения оснащены не только несколькими сотнями датчиков, но также и системами теленаблюдения, которые обеспечивают максимально эффективный контроль за данной местностью.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ЕТ

//Новости СМИ2

//Происшествия

В торговом центре Астрахани девочка сломала позвоночник на батуте

В торговом центре Астрахани девочка сломала позвоночник на батуте

В одном из торговых центров, расположенных в Советском районе Астрахани, пятилетняя девочка сломала позвоночник, когда прыгала на батуте. Инцидент произошел вечером в прошлую пятницу, 21 декабря.

//В мире

МИД Турции: американские войска покидают Сирию благодаря Анкаре

МИД Турции: американские войска покидают Сирию благодаря Анкаре

Соединенные штаты Америки приняли решение о выводе своих войск из Сирийской Арабской Республики благодаря Турции. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в четверг, 27 декабря.

//В мире

Возможные условия поставок российского оружия воюющим ДНР и ЛНР назвали в сети

Возможные условия поставок российского оружия воюющим ДНР и ЛНР назвали в сети

Обозначены условия, при которых Россия, не являющаяся участницей конфликта в Донбассе, может начать поставки оружия воюющим с Киевом ДНР и ЛНР. Соответствующая публикация появилась в отечественной блогосфере.

//В мире

Депутат Рады: Украина вплотную приблизилась к лидерству в рейтинге должников

Депутат Рады: Украина вплотную приблизилась к лидерству в рейтинге должников

Депутат Верховной рады Валентин Наливайченко сделал минувший в четверг резонансное заявление. По словам политика, Украина вплотную приблизилась к лидерству в рейтинге крупнейших должников мира.

//Хайтек

Хакеры в 2019 году атакуют объекты критической инфраструктуры

Хакеры в 2019 году атакуют объекты критической инфраструктуры

Компания InfoWatch, занимающаяся кибербезопасностью, предсказывает новые угрозы в 2019 году. Атакам хакеров могут подвергнуться важные системные объекты во всех странах мира - энергетические станции, объекты связи и другие объекты критический инфраструктуры.

//Новости МирТесен



//В мире

В Крыму завершили строительство заграждения на границе с Украиной

В Крыму завершили строительство заграждения на границе с Украиной

В северной части Крыма на границе с Украиной было возведено заграждение. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 28 декабря, в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.

//Здоровье

В Белоруссии "немножко беременным" запретили водить авто

В Белоруссии "немножко беременным" запретили водить авто

Министерство здравоохранения Беларуси обновило перечень противопоказаний к управлению транспортными средствами. Об этом в четверг сообщает Национальный правовой интернет-портал.

//Общество

Андрей Макаревич: Срочно к психиатру!

Андрей Макаревич: Срочно к психиатру!

Высказывание певицы Лолиты Милявской по поводу Крыма, о котором она, по всей видимости, уже сама пожалела, сегодня стало чуть ли ни главной новостью страны.

//Шоу-бизнес

Михаил Боярский признался, что женился по глупости

Михаил Боярский признался, что женился по глупости

Известный актер и певец Михаил Боярский в одном из недавних интервью рассказал о своих отношениях и свадьбе с Ларисой Луппиан. Свое бракосочетание артист, как ни странно, назвал глупостью.

//Экономика

В Америке чихнули - ждём экономический кризис?

В Америке чихнули - ждём экономический кризис?

Накануне Нового года экономисты и аналитики делятся неутешительными прогнозами по поводу экономической и финансовой стабильности в 2019 году. По их мнению, все маркеры указывают на серьёзный и разорительный кризис.

//Происшествия

Автобус с пассажирами врезался в остановку в Нижнем Новгороде, погибла женщина

Автобус с пассажирами врезался в остановку в Нижнем Новгороде, погибла женщина

В Нижнем Новгороде пассажирский автобус врезался в остановку. Источники в экстренных службах в пятницу, 28 декабря, отметили, что в результате случившегося погибла одна женщина и пострадали двое детей.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Роскошный образ Валерии для похода в театр покорил поклонников

Роскошный образ Валерии для похода в театр покорил поклонников

Знаменитая российская певица Валерия покорила своих поклонников роскошным образом для похода в Большой театр. Артистка накануне посетила спектакль вместе со своим супругом Иосифом Пригожиным.

//В мире

В ополчении ЛНР придумали способ сделать невозможной «русско-украинскую войну»

В ополчении ЛНР придумали способ сделать невозможной «русско-украинскую войну»

Назван способ предотвратить вооруженный конфликт между Российской Федерацией и Украиной. По данному вопросу в разговоре со СМИ высказался ополченец самопровозглашенной ЛНР, казачий атаман Алексей Селиванов.

//Общество

Путин подписал закон об отмене национального роуминга в РФ

Путин подписал закон об отмене национального роуминга в РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о ликвидации национального роуминга. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

//В мире

Землетрясение произошло в Индонезии

Землетрясение произошло в Индонезии

Утро в пятницу, 28 декабря, в Индонезии произошло землетрясение. Согласно последней информации Геологической службы США, магнитуда подземных толчков составляла 5,8 баллов по шкале Рихтера.

//Общество

Москвичи в начале 2019 года увидят звездный дождь и лунное затмение

Москвичи в начале 2019 года увидят звездный дождь и лунное затмение

Жители Москвы в скором времени смогут стать свидетелями пика звездопада и лунного затмения. Согласно последней информации, этих явлений следует ожидать в начале и конце января будущего года.

//Общество

Россиянам в 2019 году поднимут пенсии

Россиянам в 2019 году поднимут пенсии

Правительство РФ заявило о готовности провести в следующем году индексацию пенсий. Увеличение выплат затронет 30.7 миллиона неработающих пенсионеров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

//В мире

Американское издание оценило военный "сигнал" Запада для РФ в Черном море

Американское издание оценило военный "сигнал" Запада для РФ в Черном море

Сотрудники американского издания заявили, что ответы западных государств на инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе не соответствуют "степени угрозы", которая якобы исходит от России.

//Культура

Из музея в Осло пропали сразу шесть картин Эдварда Мунка

Из музея в Осло пропали сразу шесть картин Эдварда Мунка

Из музея в Осло пропали сразу шесть картин знаменитого норвежского художника Эдварда Мунка. Согласно последней информации, подобное происшествие случается в музее Стенерсена уже не первый раз.

//Новости СМИ2

//В мире

Назван признак приближения «большой войны» между ВСУ и республиками Донбасса

Назван признак приближения «большой войны» между ВСУ и республиками Донбасса

Действия, которые предпринимают Вооруженные силы Украины в Донбассе, говорят об агрессивных планах властей бывшей советской республики в отношении ДНР и ЛНР. Такой точки зрения придерживается Франц Клинцевич.

//Наука

Ученые сообщили, что газировка опасна для почек

Ученые сообщили, что газировка опасна для почек

Американские врачи провели ряд исследований и выяснили, что газировка может нанести вред здоровью человека. Согласно последней информации медиков, подобные напитки являются опасными для почек.

//Общество

Названы самые востребованные профессии 2019 года

Названы самые востребованные профессии 2019 года

Эксперты провели исследование и составили список профессий, которые будут максимально востребованными в наступающем году. Согласно последней информации, наиболее популярными будут три направления.

//В мире

В США в возрасте 112 лет скончался старейший ветеран Второй мировой войны

В США в возрасте 112 лет скончался старейший ветеран Второй мировой войны

Накануне в США в возрасте 112 лет скончался старейший американский ветеран Второй мировой войны. Ричард Овертон также являлся самым долгоживущим мужчиной на территории Соединенных Штатов Америки.

//В мире

Живут же люди! Финляндия – необычный северный сосед России

Живут же люди! Финляндия – необычный северный сосед России

История не знает сослагательного наклонения, но, наверное, все было как-то по-другому, останься Финляндия в 1917 году в составе России. Скорее всего, мир был бы лишен тех необычных вещей, фестивалей, событий которые сейчас удивляют и забавляют нас.

//Туризм

Турция вводит налог на безопасность для туристов

Турция вводит налог на безопасность для туристов

Турецкое государство с 1 января 2019 года вводит налог на безопасность для туристов, который будет взиматься в аэропорту страны по прилету. Об этом сообщили в Главном управлении аэропортов.

//Здоровье

Куда сбежать от депрессии?

Куда сбежать от депрессии?

Британские ученые в ходе исследований психоэмоционального состояния людей, проводившихся в течение десяти лет, пришли к выводу, что симптомов депрессии поможет избежать культурная жизнь.

//Общество

В поврежденном от взрыва корпусе Керченского политеха возобновились занятия

В поврежденном от взрыва корпусе Керченского политеха возобновились занятия

В поврежденном от взрыва корпусе Керченского политехнического колледжа возобновились занятия. Вчера студенты зашли в здание впервые после октябрьских событий.

//Политика

Трамп: Америка больше не может быть мировым жандармом

Трамп: Америка больше не может быть мировым жандармом

Президент США Дональд Трамп во время своего визита на американскую военную базу в Ираке заявил, что Вашингтон больше не может оставаться мировым жандармом. По крайней мере, бесплатно.

//Армия

Американские СМИ оценили испытания российского "Авангарда"

Американские СМИ оценили испытания российского "Авангарда"

В Соединенных штатах пресса отреагировала на испытания российского гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард". Как отмечает National Interest, военные эксперты не испытывают радости.

//Политика

ВВС США провели разведку возле Крыма и Калининграда

ВВС США провели разведку возле Крыма и Калининграда

Разведывательный самолет американских ВВС сегодня более 3-х часов курсировал вдоль побережья Крыма. В ходе полета он также совершил не менее 4-х пролетов к югу от Керченского пролива.

//Город М

Собянин озвучил главные достижения столицы в 2018 году

Собянин озвучил главные достижения столицы в 2018 году

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью газете «Вечерняя Москва» назвал главные итоги развития столицы в 2018 г.

//Политика

В Крыму прокомментировали заявление Лолиты о полуострове

В Крыму прокомментировали заявление Лолиты о полуострове

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс прокомментировал слова певицы Лолиты Милявской о том, что в ее душе Крым остается украинским, сочтя данное заявление, как минимум, странным.

//В мире

На Украине царит надежда, тревога и страх

На Украине царит надежда, тревога и страх

Социологический опрос фонда "Интеллектуальная перспектива" о настроениях граждан Украины показал настроения, царящие в стране, теряющей своего многовекового друга. Это ежегодный опрос, поэтому в динамике можно сравнивать изменения настроений украинцев после оранжевой революции в 2005 году.

//Армия

Скорость ракеты "Авангард" замерили в ходе испытаний

Скорость ракеты "Авангард" замерили в ходе испытаний

Испытания комплекса "Авангард" показали, какую скорость способен развивать его боевой блок. О результатах рассказал журналистам заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.

//В мире

На Донбассе согласовали сроки новогоднего перемирия

На Донбассе согласовали сроки новогоднего перемирия

Участники подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию на востоке украинского государства сумели договориться в четверг о новогоднем перемирии, согласовав дату и время.

//Политика

Путин выступил за сотрудничество России и Армении в сфере безопасности

Путин выступил за сотрудничество России и Армении в сфере безопасности

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва и Ереван должны сохранить сотрудничество в сфере безопасности, по линии ОДКБ, а также других интеграционных объединений.

//Политика

Украинская сторона передала РФ тело погибшего в плену российского добровольца

Украинская сторона передала РФ тело погибшего в плену российского добровольца

Погибшего добровольца ЛНР удалось вывезти с Украины благодаря усилиям российских дипломатов. В ночь на четверг тело на границе передали представителям Союза добровольцев Донбасса.

//Общество

«Кому на Руси жить хорошо?». Фильм-расследование Андрея Караулова о Полонском

«Кому на Руси жить хорошо?». Фильм-расследование Андрея Караулова о Полонском

Журналист Андрей Караулов выложил фильм-расследование, посвященный бизнесмену Сергею Полонскому. В фильме раскрываются детали попытки рейдерского захвата компании «ФЦСР Инвест», застройщика Кутузовской мили.

//Расследования

Немецкие СМИ назвали виновных в ЧП с самолетом Ангелы Меркель

Немецкие СМИ назвали виновных в ЧП с самолетом Ангелы Меркель

Проверка управления авиационной безопасности ФРГ выявила ответственного за инцидент с самолетом канцлера Ангелы Меркель. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на конфиденциальный отчет Бундесвера.

//Общество

1 декабря 2019 года жд часть Крымского моста будет готова к эксплуатации

1 декабря 2019 года жд часть Крымского моста будет готова к эксплуатации

Железнодорожная часть моста через Керченский пролив к декабрю 2019 года уже будет готова к эксплуатации.

//Общество

Верховный суд Республики Крым оставил под стражей всех 20 украинских моряков

Верховный суд Республики Крым оставил под стражей всех 20 украинских моряков

Верховный суд Республики Крым оставил под стражей всех 20 украинских моряков, рассмотрев поступившие от их адвокатов ходатайства об освобождении.

//Общество

Климат-менеджмент XXI века

Климат-менеджмент XXI века

Индустриальный уклад экономики и бурный экономический рост азиатских гигантов за последние десятилетия повлиял на качество воздуха в прямом смысле этого слова. Сегодня только ленивый не говорит о глобальном потеплении, хотя на Западе и в англоговорящих странах усиливается лобби тех, кто вовсе отрицает климатические изменения.

//В мире

Новое космическое агентство Саудовской Аравии возглавит сын короля

Новое космическое агентство Саудовской Аравии возглавит сын короля

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ о создании национального Управления по космосу. Новое ведомство возглавит бывший глава организации по туризму.

//В мире

Экс-командир ополченцев ДНР выявил «последний козырь» президента Петра Порошенко

Экс-командир ополченцев ДНР выявил «последний козырь» президента Петра Порошенко

Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток», прокомментировал прекращение действия военного положения на Украине. Соответствующую запись Ходаковский разместил на своей странице «ВКонтакте».

//Здоровье

Учёные раскрыли основные причины старения

Учёные раскрыли основные причины старения

Британским и итальянским учёным удалось выяснить основные причины преждевременного старения организма. В список негативных факторов вошли регулярные стрессы и употребление алкоголя.

//Общество

На девяти московских вокзалах поставили новогодние ёлки

На девяти московских вокзалах поставили новогодние ёлки

Девять железнодорожных вокзалов столицы украсили к предстоящему празднику. 14 ёлок будут радовать москвичей и гостей столицы на перронах и в залах ожидания. Самая высокая ель заняла своё место на Белорусском вокзале.

//В мире

Власти Италии планируют объявить режим ЧП из-за землетрясения на Сицилии

Власти Италии планируют объявить режим ЧП из-за землетрясения на Сицилии

Итальянские власти в пятницу, 28 декабря, объявят режим чрезвычайного положения в связи с землетрясением, которое в ночь на среду произошло на севере провинции Катания (остров Сицилия).

//Происшествия

Под Санкт-Петербургом поезд протаранил маршрутку

Под Санкт-Петербургом поезд протаранил маршрутку

На одном из переездов Октябрьской железной дороги в Кудрово произошла авария. В дорожно-транспортном происшествии с участием поезда и маршрутного автобуса пострадали несколько человек.

//Общество

О последствиях приёма антибиотиков для организма рассказали американские ученые

О последствиях приёма антибиотиков для организма рассказали американские ученые

Исследования американских ученых показали, что антибиотики могут оказывать негативное воздействие на кишечную флору сроком до полугода после окончания приёма препаратов.

//Непознанное

Уфолог: над аэропортом Гатвик летали не беспилотники

Уфолог: над аэропортом Гатвик летали не беспилотники

В британском аэропорту Гатвик на минувшей неделе произошло ЧП: работа воздушной гавани была приостановлена из-за беспилотников над летным полем. Известный уфолог считает, что дело вовсе не в дронах.

//В мире

Макгрегор напоил посетителей паба в Дублине на 4 тысячи евро

Макгрегор напоил посетителей паба в Дублине на 4 тысячи евро

Знаменитый боец Конор Макгрегор угостил всех посетителей одного из дублинских пабов алкоголем общей стоимостью в 4 тысячи евро. Ирландцы по достоинству оценили такой широкий жест.

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры