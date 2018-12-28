В Крыму завершили строительство заграждения на границе с Украиной

В ведомстве уточнили, что это было плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений. Кроме того, на границе в районе Перекопского перешейка была настроена очень сложная система сигнализации, передает РИА "Новости"

Отмечается, что заграждение в длину составляет более 60 километров. Инженерные сооружения оснащены не только несколькими сотнями датчиков, но также и системами теленаблюдения, которые обеспечивают максимально эффективный контроль за данной местностью.