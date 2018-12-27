МИД Турции: американские войска покидают Сирию благодаря Анкаре

Соединенные штаты Америки приняли решение о выводе своих войск из Сирийской Арабской Республики благодаря Турции. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в четверг, 27 декабря. Матвиенко: РФ не допустила разгрома Сирии

"Анкара стала ключевым фактором в решении Вашингтона уйти из Сирии. Благодаря принимаемым нами решения США выводят войска", - приводит слова главы МИД турецкая газета Milliyet.

Напомним, ранее Мевлют Чавушоглу отметил, что турецкие власти намерены координировать совместно с Соединенными штатами Америки вывод их войск с территории сирийского государства.