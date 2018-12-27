На Украине царит надежда, тревога и страх

Социологический опрос фонда "Интеллектуальная перспектива" о настроениях граждан Украины показал настроения, царящие в стране, теряющей своего многовекового друга. Это ежегодный опрос, поэтому в динамике можно сравнивать изменения настроений украинцев после оранжевой революции в 2005 году.



Сейчас в стране доминируют надежда (43,4%), тревога (37,6%) и страх (21,1%). В целом же ситуация в стране довольно спокойная. После государственного переворота в 2013 году показатель равнодушия рекордно составил 4,8%, а число оптимистов уменьшилось до 14,1%.



После крымских событий и начала войны в Донбассе оптимистов стало 20,6%, пессимистов 11,8%. Увеличился уровень безысходности (18,2%) и страха (16,9%). За последний год снизилось количество людей, которые надеются на хорошее будущее с 46,7% до 43,4%.



36% украинцам, согласно опросам, живётся тяжело, а 46% невыносимо. 52% граждан не ожидают изменений к лучшему. И такие настроения царят, несмотря на рост ВВП в стране и сравнительно низкую инфляцию в 10%. Социологи пришли к выводу, что Украина соскучилась по сильному руководителю. 27,9% опрошенных с этим согласились, а 32,6% склонились к такому ответу.



