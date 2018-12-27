На Донбассе согласовали сроки новогоднего перемирия

Участники подгруппы по безопасности контактной группы по урегулированию на востоке украинского государства сумели договориться в четверг о новогоднем перемирии, согласовав дату и время.

Как сообщил постпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов, в ходе прошедшей видеоконференции участникам подгруппы удалось убедить Киев в необходимости новогоднего перемирия.

"Введение режима прекращения огня планируется с 01:01 29 декабря 2018 года. Это решение принято, несмотря на регулярные усилия Киева блокировать перемирие", - цитирует Грызлова РИА Новости.

При этом постпред РФ с сожалением отметил, что, опираясь на опыт достигнутых ранее договоренностей на востоке Украины, можно судить о том, что они не всегда соблюдаются.

И.о. министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР Владислав Дейнего также подтвердил согласование режима прекращения огня.