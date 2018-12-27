Новое космическое агентство Саудовской Аравии возглавит сын короля

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд выпустил указ о создании национального Управления по космосу. Новое ведомство возглавит бывший глава организации по туризму.

Ранее сын короля Султан бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд руководил главным управлением по туризму и национальному наследию. О его назначении на новый пост сообщает телеканал Al Arabiya.

Кроме того, в четверг, 27 декабря, стало известно, что король Саудовской Аравии произвел многочисленные перестановки в правительстве, назначив и сняв с должностей некоторых министров.