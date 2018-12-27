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Экс-командир ополченцев ДНР выявил «последний козырь» президента Петра Порошенко
27 декабря 2018, 16:55 [ «Аргументы Недели» ]
Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток», прокомментировал прекращение действия военного положения на Украине. Соответствующую запись Ходаковский разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Как отметил экс-комбриг, он предвидел, что президент соседнего государства Петр Порошенко не пойдет на новую провокацию, а просто отменит военное положение. По словам Ходаковского, для продления данного режима Порошенко нужно было организовать более серьезный инцидент, чем тот, что произошел в конце ноября в районе Крыма.
Согласно точке зрения автора поста, у украинского лидера остался только крайний вариант обострения ситуации – военная интервенция. Это «последний козырь», который лучше приберечь, полагает Александр Ходаковский.
Ранее в Верховной Раде рассказали, как можно прекратить боевые действия на востоке Украины.
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