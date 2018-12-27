Киевский политолог объяснил роль Украины в борьбе властей Америки с Россией

Киевский политический эксперт Сергей Таран рассказал, какую роль играет Украина в противостоянии Соединенных Штатов и Российской Федерации. Высказывания аналитика приведены в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.

По словам Тарана, в настоящее время между Вашингтоном и Москвой идет холодная война. При этом американская администрация не хочет отрыто конфликтовать с РФ, поэтому действует через Киев. Как отметил политолог, США и Украину связывает общая задача – ослаблять Россию с помощью экономических санкций. Сергей Таран спрогнозировал, что соседнее государство «рухнет» через пять лет, пишет «Украина.ру».

Ранее стала известна вероятная дата войны Украины и РФ, которую, как предполагается, готовит Вашингтон. С соответствующим заявлением выступил Константин Кнырик, журналист из Крыма.