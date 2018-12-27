В Верховной раде рассказали о причинах снижения преступности на Украине

В Верховной раде сообщили, что уровень преступности на территории Украины снизился, а также объяснили, почему это произошло. Информацию в четверг, 27 декабря, предоставил депутат Александр Бригинец.

По словам политика, уровень преступности на Украине резко упал после введения запрета на въезд в страну мужчинам из Российской Федерации, передает РИА "Новости"

Александр Бригинец также подчеркнул, что украинские власти не ожидали, что передвижения граждан России и преступность на украинской территории как-либо связаны, однако военное положение, введенное в стране Петром Порошенко, позволило выявить данную связь.